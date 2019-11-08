"Мне показывают столб, на котором буду висеть": женщина из Станицы Луганской рассказала об угрозах проукраинским жителям
8 ноября, 2019, 21:09
На вопрос о страхе и угрозах она ответила, что раньше таких разговоров не было.
Жительница Станицы Луганской Наталья Журбенко рассказала о ситуации в "серой зоне"
Об этом она рассказала по телефону в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на канале Еспресо.TV .
"Для Станицы появление серой зоны - уже не Швейцария, так как оставлены наши позиции. 74 дома, 100 жителей, которые не патрулируются, то есть никто нас не защищает. Я несколько раз еду по "серой зоне", специально, чтобы проверить, кто там есть. Там никого нет. Патрули есть, но их очень мало. БТИ и госнотариусы перешли тоже в "серую зону", дом участника АТО тоже там, он был вынужден уехать", - рассказала жительница Станицы.
На вопрос о страхе и угрозах она ответила, что раньше таких разговоров не было.
"Да, чувствую на себе лично, мне показывают уже столб, на котором я буду висеть. А я говорю: "Хорошо, пойду куплю краску и сделаю его желто-голубым, чтобы мне было веселее на нем висеть". Таких разговоров не было на протяжении этих лет . А сейчас очень многим угрожают. С той стороны говорят, что "мы хорошие специалисты, сейчас придем, будем работать. Патрулирование будет нашей полицией". Ходили такие слухи. Я в щоке из-за того, что боевики хотят ввести совместное патрулирование", - добавила она.
Жительница Станицы добавила, что есть впечатление, что проукраинских активистов хотят заставить уехать.
"Создается такое впечатление, что настоятельно рекомендуют всем проукраинским уехать. Люди будут вынуждены отсюда уехать. Хутор Вольный у Золотого там было 180 семей, а сейчас только 7. Люди уезжают. Об этом просто не говорят", - резюмировала она.
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-