"Разведенное" Золотое-4. Добровольцы заявляют о полноценной работе российских пулеметов и прилетах мин

9 ноября, 2019, 11:36

В 20:48 по Киеву в пятницу, 8 ноября 2019 года, ветераны АТО-ООС и добровольцы, находящихся в Золотое-4 (Луганская область), обнародовали видеосообщения о состоянии дел в этом шахтерском поселке