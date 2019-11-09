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Espreso.tvОбщество"Разведенное" Золотое-4. Добровольцы заявляют о полноценной работе российских пулеметов и прилетах мин

"Разведенное" Золотое-4. Добровольцы заявляют о полноценной работе российских пулеметов и прилетах мин

В 20:48 по Киеву в пятницу, 8 ноября 2019 года, ветераны АТО-ООС и добровольцы, находящихся в Золотое-4 (Луганская область), обнародовали видеосообщения о состоянии дел в этом шахтерском поселке

Оно появилось на их странице Последний блокпост. # Ни_Капитуляции в сети Facebook, передает Еспресо.TV .

"Полноценная работа пулеметов и прилеты мин на позиции украинских военных. Увидит это слепая ОБСЕ и Штаб ООС, каждый день меняют" показания "про обстрелы?", - говорится в подписи к видео.

 

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