Гибридная война: как Россия "разводила" войска в Абхазии, Осетии и Приднестровье

31 октября, 2019, 07:10

Так называемое разведение войск использовалось Россией во многих конфликтах на территории бывшего СССР и часто напоминало односторонний отвод сил жертвами российской агрессии

Во вторник, 29 октября, в штабе ООС подтвердили, что разведение войск на Донбассе близ населенного пункта Золотое началось. Это подтверждение было предоставлено после нескольких часов противоречивой информации о действиях украинской армии возле запланированных участков разведения сил.

Итак, Украина все-таки начала отводить войска на Донбассе. Пока на двух участках (Станица Луганская и Золотое), но в планах еще отвод сил возле Петровского. Далее речь может идти о более широком разведении сил, которое бы должно было стать первым шагом к установлению мира на Донбассе.

Такое впечатление, что Украина сейчас наступает на те же грабли, что и другие жертвы российской агрессии. Ведь так называемое разведение войск использовалось Россией во многих войнах в бывшем СССР. Оно скорее напоминало односторонний отвод сил грузинами и молдаванами, чем какие-то общие действия обеих сторон конфликта.

Еспресо.TV предлагает вспомнить, как подобные события происходили во время войн в Абхазии, Приднестровье и Южной Осетии.

"Замороженное" Приднестровье

В Приднестровье активная стадия конфликта была еще в 1992 году. Молдова тогда попыталась установить контроль над городом Бендеры, что вызвало сопротивление сепаратистов и стало поводом для активного вмешательства российской армии. Молдова не могла противостоять российским войскам и была вынуждена пойти на переговоры.

21 июля 1992 г. в Москве между президентом Молдовы Мирчей Снегуром и президентом России Борисом Ельциным в присутствии лидера так называемого Приднестровья Игоря Смирнова было подписано соглашение "о принципах урегулирования вооруженного конфликта".

Стороны согласились на якобы двусторонние мероприятия по отводу вооруженных формирований линии противостояния, создание буферной зоны, размещение совместных миротворческих сил, в состав которых вошли военные от так называемой Приднестровской молдавской республики, Молдовы, России и 10 военных наблюдателей от Украины.

По договоренностям 1992 года был гарантирован нейтралитет четырнадцатой российской армии в конфликте. Стороны признали территориальную целостность Молдовы.

На первый взгляд, конфликт мог завершиться. Однако именно отвод сил стал началом замораживания конфликта. Территориальная целостность Молдовы осталась лишь на бумаге. Приднестровье живет отдельной жизнью, находится под контролем России. Российская армия проводит учения на территории непризнанной республики.

Сама Молдова постоянно находится в режиме политического кризиса, позволяет россиянам говорить о ней как о failed state.

Российский танк у Бендер

Троянский конь для Шеварднадзе

Наиболее трагическим по результатам было так называемое разведение сил во время войны в Абхазии.

27 июля 1993 г. после длительных боев в Сочи было подписано соглашение о временном прекращении огня между грузинами и абхазами. Россия как и в Приднестровье выступила в роли гаранта-миротворца, хотя фактически была спонсором сепаратистов.

Сочинские мирные договоренности предусматривали поэтапную демилитаризацию зоны конфликта под контролем международных наблюдателей. Для реализации соглашения была создана объединенная трехсторонняя комиссия. Россияне начали создавать в Сухуми, который тогда контролировали грузины, оперативный штаб для реализации соглашения о прекращении огня. Такая ситуация очень напоминает механизм работы Общего центра по контролю и координации на Донбассе.

С 1 по 20 августа 1993 г. Грузия выполнила требования мирного соглашения. Тяжелая военная техника была вывезена из Абхазии на кораблях. В республику возвращались беженцы. 1 сентября начался учебный год.

Несмотря на подписанное соглашение и отвод грузинских сил абхазская сторона нарушила перемирие и возобновила наступление, опираясь на наемников с Северного Кавказа и российских военных.

16-27 сентября 1993 г. продолжались бои, вошедшие в историю конфликта как "Битва за Сухуми". Значительную роль сыграло получение абхазами от России артиллерии и минометов, обеспечение их необходимыми боеприпасами и обучение боевых расчетов. 27 сентября Сухуми был взят абхазскими и северокавказскими отрядами.

Грузинский лидер Эдуард Шеварднадзе считает, что операция по взятию Сухуми была спланирована в штабах российской армии.

Россия, Грузия и абхазская сторона подписывают очередное соглашение о "мире"

Оккупация Цхинвали

В 2008 году в Южной Осетии Россия действовала уже открыто, хотя все равно использовала терминологию гибридной войны. В частности, свое вторжение в Цхинвали они назвали операцией по принуждению Грузии к миру.

10 августа 2008 г. грузинские войска заявили об отводе сил с Цхинвали и об одностороннем прекращении огня. Михеил Саакашвили подписал план перемирия, предложенный Евросоюзом, инициативу взяла на себя Франция.

12 августа президент Франции Николя Саркози предложил пункты плана по мирному урегулированию. По условиям этого плана, каждая из сторон обязалась: окончательно прекратить все военные действия; обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи; вернуть вооруженные силы Грузии и РФ в места постоянной дислокации; начать международное обсуждение вопроса будущего статуса Южной Осетии и Абхазии.

Понятно, что Россия свои войска никуда не отвела и превратила Южную Осетию в оккупированную территорию. Западный мир закрыл глаза на этот факт.

Российская военная техника во время войны в Южной Осетии

Разведение сил на Донбассе уже было

Попытки разведения сил на Донбассе уже имели место в 2015-2016 годах. То, что происходит сейчас в Золотом не является новацией команды Зеленского. Похожие шаги делал и президент Петр Порошенко.

В частности, в Золотом войска отводили 1 октября 2016 г., а в Петровском - 7 октября того же года. Войска были отведены на один километр, впоследствии планировалось отвести их на двухкилометровое расстояние. Для контроля ситуации в Золотом и Петровском привлекались беспилотники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

18 октября 2016 г. штаб Антитеррористической операции констатировал невозможность разведения сил на участке возле Станицы Луганской вследствие продолжения обстрелов боевиками.

20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине президент Петр Порошенко заявил, что украинская сторона настаивает на разведении сил в Дебальцевом. Россияне не выполнили это условие и процесс разведения сил постепенно зашел в тупик.