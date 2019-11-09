"Разведение" в Петровском и Богдановке: украинская сторона готова, россияне и наемники должны определиться
9 ноября, 2019, 11:56
В субботу, 9 ноября 2019 года, украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств в Петровском и Богдановке
О чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00, передает Еспресо.TV со ссылкой на штаб ООС.
"Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательств в соответствии со сделанным заявлениями? Или снова, в очередной раз, враг покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя!", - подчеркивается в сообщении.
- Напомним, перед этим состоялось отступление ВСУ в Станице Луганской и Золотом-4.
- Разведение в Петровском и Богдановке вчера, 8 ноября, было сорвано оккупантами.
- При этом местные жители сообщают об угрозах в адрес проукраинского населения в Станице Луганской, а в Золотом-4 несмотря на "разведения", как утверждают добровольцы, имеет место "полноценная работа" российских пулеметов и прилеты мин на украинские позиции.
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