"Разведение" в Петровском и Богдановке: украинская сторона готова, россияне и наемники должны определиться

9 ноября, 2019, 11:56

В субботу, 9 ноября 2019 года, украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств в Петровском и Богдановке

О чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00, передает Еспресо.TV со ссылкой на штаб ООС.

"Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательств в соответствии со сделанным заявлениями? Или снова, в очередной раз, враг покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя!", - подчеркивается в сообщении.