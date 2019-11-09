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Espreso.tvОбщество"Разведение" в Петровском и Богдановке: украинская сторона готова, россияне и наемники должны определиться

"Разведение" в Петровском и Богдановке: украинская сторона готова, россияне и наемники должны определиться

11.00. ОБСЕ на неоккупированной РФ территорії в районе Богданівки
В субботу, 9 ноября 2019 года, украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств в Петровском и Богдановке

О чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00, передает Еспресо.TV со ссылкой на штаб ООС.

"Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательств в соответствии со сделанным заявлениями? Или  снова, в очередной раз, враг покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя!", - подчеркивается в сообщении.

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