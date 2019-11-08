Горбатюк подал иск относительно своего увольнения из ГПУ

8 ноября, 2019, 15:53

Экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение в Окружном административном суде Киева

Об этом сообщает пресс служба суда.

Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - отметили в ОАСК.