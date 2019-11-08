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Espreso.tvОбществоГорбатюк подал иск относительно своего увольнения из ГПУ

Горбатюк подал иск относительно своего увольнения из ГПУ


фото: resonance.ua
Экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение в Окружном административном суде Киева

Об этом сообщает пресс служба суда.

Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - отметили в ОАСК.

  • По мнению Руслана Рябошапки, экс-начальник управления ГПУ Сергей Горбатюк заинтересован в создании конфликтных ситуаций.
  • Экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк может возглавить подразделение Государственного бюро расследований по расследованию преступлений во время Революции Достоинства.
  • 23 октября Генеральная прокуратура уволила начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюк.
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