Горбатюк подал иск относительно своего увольнения из ГПУ
8 ноября, 2019, 15:53
Экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение в Окружном административном суде Киева
Об этом сообщает пресс служба суда.
Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.
"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - отметили в ОАСК.
- По мнению Руслана Рябошапки, экс-начальник управления ГПУ Сергей Горбатюк заинтересован в создании конфликтных ситуаций.
- Экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк может возглавить подразделение Государственного бюро расследований по расследованию преступлений во время Революции Достоинства.
- 23 октября Генеральная прокуратура уволила начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюк.
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