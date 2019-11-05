Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по делам Майдана, - Труба

5 ноября, 2019, 18:46

Экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк может возглавить подразделение Государственного бюро расследований по расследованию преступлений во время Революции Достоинства

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

По словам Трубы, для получения должности в бюро Горбатюку придется пройти конкурс на общих условиях.

"В ближайшее время будет создано в ГБР отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься расследованием уголовных производств дел Майдана. Если Горбатюк пожелает принять участие в конкурсе - пожалуйста. Но условия для всех равные", - заявил директор ГБР.

По словам главы ГБР, Горбатюк лично не говорил, что хочет управлять структурным подразделением по расследованию дел Майдана.