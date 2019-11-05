 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГорбатюк может возглавить подразделение ГБР по делам Майдана, - Труба

Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по делам Майдана, - Труба

Экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк может возглавить подразделение Государственного бюро расследований по расследованию преступлений во время Революции Достоинства

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

По словам Трубы, для получения должности в бюро Горбатюку придется пройти конкурс на общих условиях.

"В ближайшее время будет создано в ГБР отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься расследованием уголовных производств дел Майдана. Если Горбатюк пожелает принять участие в конкурсе - пожалуйста. Но условия для всех равные", - заявил директор ГБР.

По словам главы ГБР, Горбатюк лично не говорил, что хочет управлять структурным подразделением по расследованию дел Майдана.

  • Председатель ГБР объяснил, как будет работать законопроект , согласно которому следователи Генпрокуратуры, которые расследуют дела Майдана, перейдут к Госбюро по упрощенной процедуре.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать