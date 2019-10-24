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Espreso.tvОбществоГПУ объяснила, почему уволила Горбатюка

ГПУ объяснила, почему уволила Горбатюка


фото: rfe
23 октября Генеральная прокуратура уволила начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюка

Об этом сообщили в пресс служба ГПУ, передает Радио Свобода.

"Основание увольнения пункт 9 часть 1 закона Украины "О прокуратуре" (прокурор освобождается от должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа, - Ред.)", - говорится в сообщении.

Однако в ведомстве не указали, когда именно подписали распоряжение об увольнении Горбатюка.

Ранее сам Горбатюк заявлял, что его уволили, вероятно, потому, что он указывал на нарушение Рябошапки.

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