Горбатюк равен конфликту, - Рябошапка
Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью Lb.ua.
"Я лично сидел с Горбатюком и его коллегами за этим столом, объяснял в течение нескольких часов, что такое аттестация, как и почему она происходит. То же делал Чумак (заместитель генпрокурора - ред.) несколько дней. А Горбатюк послушал и сделал по-своему. Как будто заранее был уверен, что именно так и поступит", - пояснил Рябошапка вопрос переаттестации Горбатюка.
По его словам, Горбатюку выгоден конфликт в данной ситуации в во многих других случаях.
"Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но Горбатюк равен конфликту. Постоянное создание из себя образа жертвы дает возможность защищаться от всех. Мы взяли статистику (работы Управления спецрасследований ГПУ - ред.). С 14500 томов дел, наработанных за 5,5 лет, 8000 касаются событий на Майдане. А остальные - непонятно чего. Половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были", - уверен генеральный прокурор.
По словам Рябошапки, возникает вопрос об эффективности работы руководства подразделения.
"Это была своего рода специализированная прокуратура - со специальными следователями, спецпрокурорами, специальными психологами, которые помогали им настраиваться на работу. Куча людей были отправлены из регионов. До сих пор им подписываю командировки", - добавил Рябошапка.
- Руководитель ГБР Роман Труба заявил, что экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк может возглавить подразделение Государственного бюро расследований по расследованию преступлений во время Революции Достоинства.
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