Горбатюк равен конфликту, - Рябошапка

6 ноября, 2019, 07:24

По мнению Руслана Рябошапки, экс-начальник управления ГПУ Сергей Горбатюк заинтересован в создании конфликтных ситуаций

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью Lb.ua.

"Я лично сидел с Горбатюком и его коллегами за этим столом, объяснял в течение нескольких часов, что такое аттестация, как и почему она происходит. То же делал Чумак (заместитель генпрокурора - ред.) несколько дней. А Горбатюк послушал и сделал по-своему. Как будто заранее был уверен, что именно так и поступит", - пояснил Рябошапка вопрос переаттестации Горбатюка.

По его словам, Горбатюку выгоден конфликт в данной ситуации в во многих других случаях.

"Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но Горбатюк равен конфликту. Постоянное создание из себя образа жертвы дает возможность защищаться от всех. Мы взяли статистику (работы Управления спецрасследований ГПУ - ред.). С 14500 томов дел, наработанных за 5,5 лет, 8000 касаются событий на Майдане. А остальные - непонятно чего. Половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были", - уверен генеральный прокурор.

По словам Рябошапки, возникает вопрос об эффективности работы руководства подразделения.

"Это была своего рода специализированная прокуратура - со специальными следователями, спецпрокурорами, специальными психологами, которые помогали им настраиваться на работу. Куча людей были отправлены из регионов. До сих пор им подписываю командировки", - добавил Рябошапка.