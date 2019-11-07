Украина готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября, - штаб

7 ноября, 2019, 10:17

Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское)

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 г. при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток.

Напомним, что разведение сил и средств в Петровском является, по словам Зеленского, последней из предпосылок для встречи в "нормандском формате".