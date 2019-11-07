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Espreso.tvОбществоУкраина готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября, - штаб

Украина готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября, - штаб


фото: pressjfo.news
Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское)

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 г. при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток.

Напомним, что разведение сил и средств в Петровском является, по словам Зеленского, последней из предпосылок для встречи в "нормандском формате".

  • Разведение сил возле Золотого-4 началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом, что на Луганщине.
  • ОБСЕ подтвердила разведения войск.
  • В Золотом начали разминирование
  • Пресс-секретар Путина Дмитрий Песков сообщил, что разведение сил является важной частью подготовки к нормандскому саммиту
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