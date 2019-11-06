Промоутер объяснил, почему Альварес лучше Ломаченко и Усика

6 ноября, 2019, 13:45

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что мексиканский боксер Сауль Альварес заслуживает лидерство в рейтинге лучших боксеров мира

Об этом сообщает BoxingNews24.

По словам Эдди Хирна, который является промоутером Александра Усика, именно Сауль "Канело" Альварес должен возглавить рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, поскольку поднялся на два веса и одержал уверенную победу над россиянином Сергеем Ковалевым в бою за титул чемпиона мира WBO ( Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

"Альварес поднялся в весе и нокаутировал большого парня. Это впечатляет. На вершине pound-for-pound постоянно происходят изменения. За лидерство борются Ломаченко, Усик и Канело. Я думаю, что после этого боя Альварес заслужил звание первого номера. Он чемпион мира в четырех весовых категориях ", - сказал Хирный.

Сейчас лидером рейтинга журнала The Ring является чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василий Ломаченко.