Альвареса и Ковалева обвинили в договорном бою
Об этом сообщает FightHype.
По мнению временного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Баду Джека, обладатель титула WBO (Всемирной боксерской организации) Сергей Ковалев действовал слишком пассивно в поединке с Саулем Альваресом, поэтому создавалось впечатление, что поединок разворачивался по заранее спланированному сценарию.
"Хороший нокаут, хороший удар. Следует выразить уважение обоим бойцам, но поединок был скучным. Канело нокаутировал большого парня, но Ковалев особо ничего не делал. Его удары не впечатляли, это было похоже на договорняк или спарринг. Побеждал ли Альварес до нокаута? Не знаю, бой был очень близким ", - сказал Джек.
- Напомним, 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
- Сауль Альварес, после победы над россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе заявил, что планирует вернуться в средний вес .
- Сергея Ковалева после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса на два месяца отстранили от бокса .
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