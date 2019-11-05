Альвареса и Ковалева обвинили в договорном бою

5 ноября, 2019, 15:49

Шведский боксер Баду Джек заявил, что бой между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым был похож на договорной поединок

Об этом сообщает FightHype.

По мнению временного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Баду Джека, обладатель титула WBO (Всемирной боксерской организации) Сергей Ковалев действовал слишком пассивно в поединке с Саулем Альваресом, поэтому создавалось впечатление, что поединок разворачивался по заранее спланированному сценарию.

"Хороший нокаут, хороший удар. Следует выразить уважение обоим бойцам, но поединок был скучным. Канело нокаутировал большого парня, но Ковалев особо ничего не делал. Его удары не впечатляли, это было похоже на договорняк или спарринг. Побеждал ли Альварес до нокаута? Не знаю, бой был очень близким ", - сказал Джек.