Альварес рассказал в каком весе будет выступать после избиения Ковалева

3 ноября, 2019, 12:35

Мексиканский боксер Сауль Альварес, после победы над россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе, заявил, что планирует вернуться в средний вес

Об этом сообщает Mirror.

"Это очередной шаг в моей карьере, это моя история. Я просто прошу вас набраться терпения, ведь Канело творит историю. Я планирую вернуться в средний. Правда, сейчас мне нужно отдохнуть. Посмотрим, какие возможности появятся далее. Мы выберем лучшую для нас опцию. Я хочу больших боев. Хочу подарить Мексике еще больше побед", - сказал Альварес.

Также мексиканец заявил, что ему не интересен третий бой против Геннадия Головкина, но он может выйти против него на ринг еще раз, в случае привлекательного финансового предложения.

"Я уже говорил, что он не представляет для меня вызова. Я победил его по результатам 24 раундов. Но если появится хорошее бизнес-предложение, почему бы и нет", - предположил Альварес.