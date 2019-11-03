Альварес рассказал в каком весе будет выступать после избиения Ковалева
Об этом сообщает Mirror.
"Это очередной шаг в моей карьере, это моя история. Я просто прошу вас набраться терпения, ведь Канело творит историю. Я планирую вернуться в средний. Правда, сейчас мне нужно отдохнуть. Посмотрим, какие возможности появятся далее. Мы выберем лучшую для нас опцию. Я хочу больших боев. Хочу подарить Мексике еще больше побед", - сказал Альварес.
Также мексиканец заявил, что ему не интересен третий бой против Геннадия Головкина, но он может выйти против него на ринг еще раз, в случае привлекательного финансового предложения.
"Я уже говорил, что он не представляет для меня вызова. Я победил его по результатам 24 раундов. Но если появится хорошее бизнес-предложение, почему бы и нет", - предположил Альварес.
- Напомним, 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
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