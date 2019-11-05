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Espreso.tvСпортКовалеву после сокрушительного поражения от Альвареса запретили заниматься боксом

Ковалеву после сокрушительного поражения от Альвареса запретили заниматься боксом


фото: AP
Россиянина Сергея Ковалева после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса на два месяца отстранили от бокса

Об этом сообщает Reviewjournal.

Атлетическая комиссия штата Невада приостановила действие лицензии экс-чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергея Ковалева до 2 января 2020 года.

Комиссия прибегла к пресечению из-за тяжелого нокаута, в котором побывал россиянин в 11-м раунде поединка с Альваресом.

Мексиканец, который выступает в среднем весе (до 72,6 кг), одержал над Ковалевым досрочную победу и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

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