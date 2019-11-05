Ковалеву после сокрушительного поражения от Альвареса запретили заниматься боксом
5 ноября, 2019, 12:32
Россиянина Сергея Ковалева после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса на два месяца отстранили от бокса
Об этом сообщает Reviewjournal.
Атлетическая комиссия штата Невада приостановила действие лицензии экс-чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергея Ковалева до 2 января 2020 года.
Комиссия прибегла к пресечению из-за тяжелого нокаута, в котором побывал россиянин в 11-м раунде поединка с Альваресом.
Мексиканец, который выступает в среднем весе (до 72,6 кг), одержал над Ковалевым досрочную победу и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
- Напомним, 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
- Сауль Альварес, после победы над россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе, заявил, что планирует вернуться в средний вес .
- Сергея Ковалева госпитализировали после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса.
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