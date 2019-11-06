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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Боруссия Д" осуществила камбэк в матче с "Интером"

Лига чемпионов: "Боруссия Д" осуществила камбэк в матче с "Интером"


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" обыграла итальянский "Интер" со счетом 3:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд, 4-й тур

Группа F

"Боруссия Д" (Германии на) - "Интер" (Италия) 3:2

Голы: Хакими, 51, 77, Брандт, 64 - Мартинес, 5, Весино 40

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