Лига чемпионов: "Боруссия Д" осуществила камбэк в матче с "Интером"
6 ноября, 2019, 00:00
В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" обыграла итальянский "Интер" со счетом 3:2
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд, 4-й тур
Группа F
"Боруссия Д" (Германии на) - "Интер" (Италия) 3:2
Голы: Хакими, 51, 77, Брандт, 64 - Мартинес, 5, Весино 40
- В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Челси" и нидерландский "Аякс" сыграли в феерическую ничью , забив на двоих восемь мячей.
- В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграла дома в нулевую ничью с чешской "Спартой"
- 5 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов российский "Зенит" уступил дома немецкому "Лейпциге" со счетом 0:2.
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