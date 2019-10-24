Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Об этом сообщает Tспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд. 3-й тур
23 октября
Группа G
"СБ Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия) 1: 2
Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 - Ракицкий, 25
"Бенфика" (Португалия) - "Лион" (Франция) 2: 1
Голы: Силва, 4, Пицци, 86 - Депай, 70
Группа H
"Аякс" (Нидерланды) - "Челси" (Англия) 0: 1
Гол: Батшуаи, 86
"Лилль" (Франция) - "Валенсия" (Испания) 1: 1
Голы: Иконе, 90 + 5 - Черышев, 63
Группа E
"Зальцбург" (Австрия) - "Наполи" (Италия) 2: 3
Голы: Голанд, 40 (пен), 72 - Мартинес, 17, 64, Инсинье, 73
"Генк" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) 1: 4
Голы: Одей, 88 - Окслейд-Чемберлен, 2, 57, Мане, 77, Салах, 87
Группа F
"Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания) 1: 2
Голы: Боржил, 50 - Месси, 3, Олаинка, 57 (аг)
"Интер" (Италия) - "Боруссия" (Германия) 2: 0
Голы: Мартинес, 22, Кандрева, 89
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