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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: REUTERS
В среду, 23 октября, были сыграны еще 8 матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Tспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд. 3-й тур

23 октября

Группа G

"СБ Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия) 1: 2

Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 - Ракицкий, 25

"Бенфика" (Португалия) - "Лион" (Франция) 2: 1

Голы: Силва, 4, Пицци, 86 - Депай, 70

Группа H

"Аякс" (Нидерланды) - "Челси" (Англия) 0: 1

Гол: Батшуаи, 86

"Лилль" (Франция) - "Валенсия" (Испания) 1: 1

Голы: Иконе, 90 + 5 - Черышев, 63

Группа E

"Зальцбург" (Австрия) - "Наполи" (Италия) 2: 3

Голы: Голанд, 40 (пен), 72 - Мартинес, 17, 64, Инсинье, 73

"Генк" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) 1: 4

Голы: Одей, 88 - Окслейд-Чемберлен, 2, 57, Мане, 77, Салах, 87

Группа F

"Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания) 1: 2

Голы: Боржил, 50 - Месси, 3, Олаинка, 57 (аг)

"Интер" (Италия) - "Боруссия" (Германия) 2: 0

Голы: Мартинес, 22, Кандрева, 89

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