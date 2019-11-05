Лига чемпионов: "Барселона" опозорилась на Камп Ноу в матче против "Славии"
5 ноября, 2019, 22:10
В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграла дома в нулевую ничью с чешской "Спартой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 4-й тур
Группа F
"Барселона" (Испания) - "Славия" (Чехия) 0:0
- 5 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов российский "Зенит" уступил дома немецкому "Лейпцигу" со счетом 0:2.
- 24 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" минимально победила "Славию" со счетом 2:1.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы