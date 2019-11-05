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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Барселона" опозорилась на Камп Ноу в матче против "Славии"

Лига чемпионов: "Барселона" опозорилась на Камп Ноу в матче против "Славии"


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграла дома в нулевую ничью с чешской "Спартой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 4-й тур

Группа F

"Барселона" (Испания) - "Славия" (Чехия) 0:0

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