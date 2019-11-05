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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: безумная ничья с 8 голами в исполнении "Челси" и "Аякса"

Лига чемпионов: безумная ничья с 8 голами в исполнении "Челси" и "Аякса"


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Челси" и нидерландский "Аякс" сыграли в феерическую ничью, забив на двоих восемь мячей

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд, 4-й тур

Группа Н

"Челси" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) 4:4

Голы: Жоржиньо, 5 (пен), 71 (пен), Аспиликуэта, 63, Джеймс, 74 - Эбрахам, 2 (аг), Промес, 20 Аррисабалага, 35 (аг), ван де Бек, 55

Удаление: Блинд, 68, Велтман, 69

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