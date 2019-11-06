Альварес решил, будет ли защищать титул в категории украинца Гвоздика
Об этом сообщает iSport.ua.
Слухи о том, что Сауль Альварес планирует отказаться от титула чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) и вернуться в средний вес (до 72,6 кг) опроверг президент WBO Франциско Валькарсель.
"Альварес не откажется от пояса WBO в полутяжелом весе, которым он завладел в бою с Сергеем Ковалевым", - заверил Валькарсель.
Бой Альварес - Ковалев завершился в одиннадцатом раунде победой мексиканца нокаутом.
В полутяжелом весе выступает украинец Александр Гвоздик, который 19 октября проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).
Чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) является россиянин Дмитрий Бивол.
- Напомним, 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
- Сауль Альварес, после победы над россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе, заявил, что планирует вернуться в средний вес .
- Сергея Ковалева после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса на два месяца отстранили от бокса .
- Шведский боксер Баду Джек заявил, что бой между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым был похож на договорной поединок .
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