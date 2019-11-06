Альварес решил, будет ли защищать титул в категории украинца Гвоздика

6 ноября, 2019, 09:19

Мексиканский боксер Сауль Альварес, который отобрал пояс WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева, не откажется от титула в категории украинца Александра Гвоздика

Об этом сообщает iSport.ua.

Слухи о том, что Сауль Альварес планирует отказаться от титула чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) и вернуться в средний вес (до 72,6 кг) опроверг президент WBO Франциско Валькарсель.

"Альварес не откажется от пояса WBO в полутяжелом весе, которым он завладел в бою с Сергеем Ковалевым", - заверил Валькарсель.

Бой Альварес - Ковалев завершился в одиннадцатом раунде победой мексиканца нокаутом.

В полутяжелом весе выступает украинец Александр Гвоздик, который 19 октября проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

Чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) является россиянин Дмитрий Бивол.