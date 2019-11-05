Турецкие подразделения захватили сестру убитого главаря "Исламского государства"
5 ноября, 2019, 09:10
Турецкие подразделения захватили в сирийском городе Азаза 65-летнюю Расмию Авад - сестру убитого главаря "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади
Задержаны также ее муж и невестка, сообщает Reuters.
Авад может знать информацию о внутренних процессах в "Исламском государстве". Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что арест сестры аль-Багдади является еще одним примером успеха турецких силовиков.
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- Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
- После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена также гибель первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади.
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