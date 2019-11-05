Турецкие подразделения захватили сестру убитого главаря "Исламского государства"

5 ноября, 2019, 09:10

Турецкие подразделения захватили в сирийском городе Азаза 65-летнюю Расмию Авад - сестру убитого главаря "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади

Задержаны также ее муж и невестка, сообщает Reuters.

Авад может знать информацию о внутренних процессах в "Исламском государстве". Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что арест сестры аль-Багдади является еще одним примером успеха турецких силовиков.

Читайте также: Пентагон обнародовал фото и видео операции по ликвидации аль-Багдади