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Espreso.tvМирТурецкие подразделения захватили сестру убитого главаря "Исламского государства"

Турецкие подразделения захватили сестру убитого главаря "Исламского государства"

Турецкие подразделения захватили в сирийском городе Азаза 65-летнюю Расмию Авад - сестру убитого главаря "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади

Задержаны также ее муж и невестка, сообщает Reuters.

Авад может знать информацию о внутренних процессах в "Исламском государстве". Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что арест сестры аль-Багдади является еще одним примером успеха турецких силовиков.

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  • Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
  • После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена также гибель первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади.

 

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