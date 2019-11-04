Забив 50-й гол Цыганков превзошел достижение Ярмоленко

4 ноября, 2019, 19:46

В матче 13-го тура чемпионата Украины вингер "Динамо" Виктор Цыганков забил 50-й гол за карьеру

Об этом сообщает xsport.ua.

В 13-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Львов" со счетом 4:0. В результативном матче принял участие и вингер Виктор Цыганков, 21-летний футболист забил второй мяч во встрече, на 30-й минуте украинец реализовал пенальти.

Этот гол стал 50-м для Виктора в его футбольной карьере. 47 мячей Цыганков забил за "Динамо", а 3 - за национальную команду Украины.

21-летний Цыганков превзошел достижение экс-вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко, у которого в этом возрасте было 37 голов за "Динамо" и 5 за сборную Украины.