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Espreso.tvСпортЗабив 50-й гол Цыганков превзошел достижение Ярмоленко

Забив 50-й гол Цыганков превзошел достижение Ярмоленко


фото: fcdynamo.kiev.ua
В матче 13-го тура чемпионата Украины вингер "Динамо" Виктор Цыганков забил 50-й гол за карьеру

Об этом сообщает xsport.ua.

В 13-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Львов" со счетом 4:0. В результативном матче принял участие и вингер Виктор Цыганков, 21-летний футболист забил второй мяч во встрече, на 30-й минуте украинец реализовал пенальти.

Этот гол стал 50-м для Виктора в его футбольной карьере. 47 мячей Цыганков забил за "Динамо", а 3 - за национальную команду Украины.

21-летний Цыганков превзошел достижение экс-вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко, у которого в этом возрасте было 37 голов за "Динамо" и 5 за сборную Украины.

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