Забив 50-й гол Цыганков превзошел достижение Ярмоленко
4 ноября, 2019, 19:46
В матче 13-го тура чемпионата Украины вингер "Динамо" Виктор Цыганков забил 50-й гол за карьеру
Об этом сообщает xsport.ua.
В 13-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Львов" со счетом 4:0. В результативном матче принял участие и вингер Виктор Цыганков, 21-летний футболист забил второй мяч во встрече, на 30-й минуте украинец реализовал пенальти.
Этот гол стал 50-м для Виктора в его футбольной карьере. 47 мячей Цыганков забил за "Динамо", а 3 - за национальную команду Украины.
21-летний Цыганков превзошел достижение экс-вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко, у которого в этом возрасте было 37 голов за "Динамо" и 5 за сборную Украины.
- 31 октября полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко жестко раскритиковал действия арбитра в матче с "Динамо" в Кубке Украины.
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2:1 .
- В другом матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти.
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победный матч 1/8 Кубка Украины против "Шахтера" достойным финала.
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