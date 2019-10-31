Игра, достойная финала, - Михайличенко о победе "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины

31 октября, 2019, 10:24

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победный матч 1/8 Кубка Украины против "Шахтера" достойным финала

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"По моему мнению, получилась игра, достойная финала Кубка Украины. Не имеет значения, на какой стадии мы встретились с" Шахтером "- это два принципиальных соперника, которые показали добротный, хороший футбол с интригой. Было много эмоций и хороших моментов. Конечно же, я доволен, что мы смогли продолжить борьбу за Кубок Украины и выиграть, показав приличный футбол", - сказал Михайличенко.