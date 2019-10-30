Кубок Украины: "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 1/8 финала Кубка Украины встречались "Александрия" и луганская "Заря", которые не смогли выявить сильнейшего за 120 минут, поэтому путевка в четвертьфинал решалась с помощью серии пенальти.
В первом тайме счет открыл Богдан Леднев, полузащитник "Зари" отличился на 29-й минуте. Большую часть встречи луганчане и преобладали на футбольном поле, пока на 78-минуте не забил защитник хозяев Тимур Стецков.
В серии пенальти первым промахнулся футболист "Александрии" Денис Мирошниченко. "Заре" оставалось реализовать последний удар, но Кочергин проиграл дуэль Билыку. После этого луганчане не забили еще один удар, а хозяева были точны, поэтому 5: 4 по пенальти. А "Александрия" ждет жеребьевки четвертьфинала.
Голы: Стецков, 78 - Леднев, 29
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