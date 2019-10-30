Кубок Украины: "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти

30 октября, 2019, 20:55

В матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти со счетом 5: 4

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 1/8 финала Кубка Украины встречались "Александрия" и луганская "Заря", которые не смогли выявить сильнейшего за 120 минут, поэтому путевка в четвертьфинал решалась с помощью серии пенальти.

В первом тайме счет открыл Богдан Леднев, полузащитник "Зари" отличился на 29-й минуте. Большую часть встречи луганчане и преобладали на футбольном поле, пока на 78-минуте не забил защитник хозяев Тимур Стецков.

В серии пенальти первым промахнулся футболист "Александрии" Денис Мирошниченко. "Заре" оставалось реализовать последний удар, но Кочергин проиграл дуэль Билыку. После этого луганчане не забили еще один удар, а хозяева были точны, поэтому 5: 4 по пенальти. А "Александрия" ждет жеребьевки четвертьфинала.

Кубок Украины

1/8 финала

"Александрия" - "Заря" 1: 1 (пен. 5: 4)

Голы: Стецков, 78 - Леднев, 29