Степаненко раскритиковал судейство в матче "Динамо" - "Шахтер"
31 октября, 2019, 21:23
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко был явно недоволен действиями арбитра в матче с "Динамо" в Кубке Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Опорный полузащитник сборной Украины и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал действия главного арбитра в матче Кубка Украины против "Динамо".
"Если по пятибалльной системе, братья, судейство было на единицу. И то, наверное, не наскребем. Левый судья, испуганный", - высказался футболист.
В противостоянии 1/8 финала Кубка Украины главный арбитр встречи Виктор Копиевский сначала на 90-й минуте удалил полузащитника киевлян Владимира Шепелева, а позже и опорника "Шахтера" Тараса Степаненко.
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2: 1 .
- В другом матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победный матч 1/8 Кубка Украины против "Шахтера" достойным финала.
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