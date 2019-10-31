Степаненко раскритиковал судейство в матче "Динамо" - "Шахтер"

31 октября, 2019, 21:23

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко был явно недоволен действиями арбитра в матче с "Динамо" в Кубке Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Опорный полузащитник сборной Украины и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал действия главного арбитра в матче Кубка Украины против "Динамо".

"Если по пятибалльной системе, братья, судейство было на единицу. И то, наверное, не наскребем. Левый судья, испуганный", - высказался футболист.

В противостоянии 1/8 финала Кубка Украины главный арбитр встречи Виктор Копиевский сначала на 90-й минуте удалил полузащитника киевлян Владимира Шепелева, а позже и опорника "Шахтера" Тараса Степаненко.