"Динамо" победило "Шахтер" в драматичном кубковом противостоянии

30 октября, 2019, 22:26

В главном матче 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались игроки киевлян, переиграв соперников из Донецка со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В главном противостоянии 1/8 финала Кубка Украины на столичном НСК "Олимпийский" встречались киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Хозяева сразу же активно начали встречу и забили довольно быстрый гол. На 22-й минуте бешеным ударом из-за пределов штрафной капитан "Динамо" Сергей Сидорчук переправил мяч в сетку ворот Андрея Пятова.

На 90-й минуте встречи полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев получил красную карточку за грубую игру, при атаке соперника. Для победы киевлянам нужно было продержаться менее трех минут, однако Тарас Степаненко считал иначе, и на последних секундах матча дальним ударом удачно пробил по воротам - 1: 1.

Судьба матча решалась в овертайме, где сильнее после удаления Степаненко оказались все-таки футболисты "Динамо". На 109-й минуте матча дебютный гол за киевлян забил чемпион мира U19 Денис Попов, после удара головой с углового. 2:1, "Динамо" ождает жеребьевку четвертьфинала.

Кубок Украины

1/8 финала

30 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Шахтер" 1: 1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 - Степаненко, 90+2

Удаление: Шепелев, 90 - Степаненко, 94

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич (Де Пена, 102), Цыганков, Караваев, Беседин (Гармаш, 90 + 3).

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов (Хочолава, 46), Болбат, (Додо, 53) Степаненко, Коноплянка (Дентиньо, 53), Тайсон, Марлос (Маркос Антонио, 100), Коваленко, Мораес.