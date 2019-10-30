 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" победило "Шахтер" в драматичном кубковом противостоянии

"Динамо" победило "Шахтер" в драматичном кубковом противостоянии


фото: shakhtar.com
В главном матче 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались игроки киевлян, переиграв соперников из Донецка со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В главном противостоянии 1/8 финала Кубка Украины на столичном НСК "Олимпийский" встречались киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Хозяева сразу же активно начали встречу и забили довольно быстрый гол. На 22-й минуте бешеным ударом из-за пределов штрафной капитан "Динамо" Сергей Сидорчук переправил мяч в сетку ворот Андрея Пятова.

На 90-й минуте встречи полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев получил красную карточку за грубую игру, при атаке соперника. Для победы киевлянам нужно было продержаться менее трех минут, однако Тарас Степаненко считал иначе, и на последних секундах матча дальним ударом удачно пробил по воротам - 1: 1.

Судьба матча решалась в овертайме, где сильнее после удаления Степаненко оказались все-таки футболисты "Динамо". На 109-й минуте матча дебютный гол за киевлян забил чемпион мира U19 Денис Попов, после удара головой с углового. 2:1, "Динамо" ождает жеребьевку четвертьфинала.

Кубок Украины

1/8 финала

30 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Шахтер" 1: 1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 - Степаненко, 90+2

Удаление: Шепелев, 90 - Степаненко, 94

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич (Де Пена, 102), Цыганков, Караваев, Беседин (Гармаш, 90 + 3).

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов (Хочолава, 46), Болбат, (Додо, 53) Степаненко, Коноплянка (Дентиньо, 53), Тайсон, Марлос (Маркос Антонио, 100), Коваленко, Мораес.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2019 среда

больше новостей

30 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать