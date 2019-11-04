 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРебров мог вернуться в "Динамо" летом

Ребров мог вернуться в "Динамо" летом


фото: fradi.hu
В летнее межсезонье в киевское "Динамо" мог вернуться специалист Сергей Ребров, но на посту главного тренера оставили Александра Хацкевича

Об этом сообщает " Профутбол ".

Во время летнего межсезонья президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассматривал возможность возвращения Сергея Реброва на пост главного тренера команды. Однако в должности оставили Александра Хацкевича, который все же был уволен через несколько недель, после того как "Динамо" не прошло квалификацию в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ребров работал в Динамо с 2014 по 2017 год. Он дважды приводил киевскую команду к чемпионству. Сейчас 45-летний специалист возглавляет "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.

Главным тренером "Динамо" стал Алексей Михайличенко, после 13 туров киевляне занимают второе место в УПЛ и отстают на 10 очков от "Шахтера".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2019 понедельник

3 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

4 ноября, 2019 понедельник

3 ноября, 2019 воскресенье

2 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать