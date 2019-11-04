Ребров мог вернуться в "Динамо" летом

4 ноября, 2019, 10:41

В летнее межсезонье в киевское "Динамо" мог вернуться специалист Сергей Ребров, но на посту главного тренера оставили Александра Хацкевича

Об этом сообщает " Профутбол ".

Во время летнего межсезонья президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассматривал возможность возвращения Сергея Реброва на пост главного тренера команды. Однако в должности оставили Александра Хацкевича, который все же был уволен через несколько недель, после того как "Динамо" не прошло квалификацию в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ребров работал в Динамо с 2014 по 2017 год. Он дважды приводил киевскую команду к чемпионству. Сейчас 45-летний специалист возглавляет "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.

Главным тренером "Динамо" стал Алексей Михайличенко, после 13 туров киевляне занимают второе место в УПЛ и отстают на 10 очков от "Шахтера".