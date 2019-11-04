Ребров мог вернуться в "Динамо" летом
4 ноября, 2019, 10:41
В летнее межсезонье в киевское "Динамо" мог вернуться специалист Сергей Ребров, но на посту главного тренера оставили Александра Хацкевича
Об этом сообщает " Профутбол ".
Во время летнего межсезонья президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассматривал возможность возвращения Сергея Реброва на пост главного тренера команды. Однако в должности оставили Александра Хацкевича, который все же был уволен через несколько недель, после того как "Динамо" не прошло квалификацию в групповой раунд Лиги чемпионов.
Ребров работал в Динамо с 2014 по 2017 год. Он дважды приводил киевскую команду к чемпионству. Сейчас 45-летний специалист возглавляет "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.
Главным тренером "Динамо" стал Алексей Михайличенко, после 13 туров киевляне занимают второе место в УПЛ и отстают на 10 очков от "Шахтера".
- 14 августа киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.
- 15 августа новым главным тренером киевского "Динамо" назначен спортивного директора клуба Алексея Михайличенко.
- 17 октября, бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров сказал, что Андрея Шевченко вскоре покинет сборную Украины , ради работы в топ-клубе.
- Напомним, 23 июля Сергей Ребров на 3 года продлил контракт с "Ференцварошем" .
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"