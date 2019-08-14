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Espreso.tvСпорт"Динамо" уволило Хацкевича с поста главного тренера

"Динамо" уволило Хацкевича с поста главного тренера


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Киевский клуб заявил, что прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды.

"Динамо" поблагодарило Хацкевича и его помощников за работу и пожелало успехов в дальнейшей деятельности.

О том, кто будет работать с командой дальше, в "Динамо" пообещали сообщить позже.

45-летний Александр Хацкевич работал в "Динамо" с 2 июня 2017 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

С 2010 до 2014 года Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 - 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".

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