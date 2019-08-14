"Динамо" уволило Хацкевича с поста главного тренера
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Киевский клуб заявил, что прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды.
"Динамо" поблагодарило Хацкевича и его помощников за работу и пожелало успехов в дальнейшей деятельности.
О том, кто будет работать с командой дальше, в "Динамо" пообещали сообщить позже.
45-летний Александр Хацкевич работал в "Динамо" с 2 июня 2017 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
С 2010 до 2014 года Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 - 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".
- Напомним, 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийский "Брюгге" и вылетело из турнира .
- Александр Хацкевич стал рекордсменом среди тренеров "Динамо" за поражениями в квалификации Лиги чемпионов.
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