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Espreso.tvСпортМихайличенко стал новым главным тренером "Динамо"

Михайличенко стал новым главным тренером "Динамо"


фото: apostrophe.ua
Новым главным тренером киевского "Динамо" назначен спортивный директор клуба Алексей Михайличенко

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

56-летний Алексей Михайличенко уже тренировал "Динамо" с 2002 по 2004 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Украины и выиграла кубок страны.

До этого, с 1997 по 2002 год, Михайличенко работал в киевском клубе ассистентом легендарного тренера Валерия Лобановского.

С 2005 по 2008 год возглавлял молодежную сборную Украины, которую привел к серебряным медалям чемпионата Европы-2006. В 2008-2009 годах возглавлял национальную команду Украины, но не смог ее вывести в финальную часть чемпионата мира-2010.

С 2013 года Михайличенко занимал должность спортивного директора киевского "Динамо".

Во время игровой карьеры Михайличенко выступал за "Динамо", итальянскую "Сампдорию" и шотландский "Рейнджерс". Трижды становился чемпионом СССР, выигрывал чемпионат Италии и пять раз принимал золото в Шотландии.

В 1988 году в составе сборной СССР завоевал серебро чемпионата Европы и золото Олимпиады в Сеуле.

На посту главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко сменил белоруса Александра Хацкевича, которого уволили с должности 14 августа.

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