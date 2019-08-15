Михайличенко стал новым главным тренером "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
56-летний Алексей Михайличенко уже тренировал "Динамо" с 2002 по 2004 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Украины и выиграла кубок страны.
До этого, с 1997 по 2002 год, Михайличенко работал в киевском клубе ассистентом легендарного тренера Валерия Лобановского.
С 2005 по 2008 год возглавлял молодежную сборную Украины, которую привел к серебряным медалям чемпионата Европы-2006. В 2008-2009 годах возглавлял национальную команду Украины, но не смог ее вывести в финальную часть чемпионата мира-2010.
С 2013 года Михайличенко занимал должность спортивного директора киевского "Динамо".
Во время игровой карьеры Михайличенко выступал за "Динамо", итальянскую "Сампдорию" и шотландский "Рейнджерс". Трижды становился чемпионом СССР, выигрывал чемпионат Италии и пять раз принимал золото в Шотландии.
В 1988 году в составе сборной СССР завоевал серебро чемпионата Европы и золото Олимпиады в Сеуле.
На посту главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко сменил белоруса Александра Хацкевича, которого уволили с должности 14 августа.
- Напомним, 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийский "Брюгге" и вылетело из турнира.
- 14 августа киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.
- Сообщалось, что в качестве главного тренера "Динамо" Хацкевича могут заменить знаменитые экс-футболисты клуба - Алексей Михайличенко и Александр Заваров.
- Экс-тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о переговорах с киевским "Динамо" после увольнения Хацкевича.
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