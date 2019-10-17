Ребров убежден, что Шевченко не задержится в сборной Украины

17 октября, 2019, 14:50

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров уверен, что Андрей Шевченко вскоре покинет сборную Украины ради работы в топ-клубе

Об этом сообщает football.ua.

По словам Сергея Реброва, который возглавляет венгерский "Ференцварош", работа в клубе и сборной существенно отличаются. Однако тренер уверен, что Андрей Шевченко после национальной команды получит приглашение от серьезного клуба.

"Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе. Мы оба - на ранних этапах своего развития. Я предпочитаю работу на клубном уровне, а не в сборной. Мне нужно ежедневно находиться в контакте с игроками. Андрей работает в другой роли, но я уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба ", - сказал Ребров.

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