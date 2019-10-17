 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРебров убежден, что Шевченко не задержится в сборной Украины

Ребров убежден, что Шевченко не задержится в сборной Украины


фото: fcdynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров уверен, что Андрей Шевченко вскоре покинет сборную Украины ради работы в топ-клубе

Об этом сообщает football.ua.

По словам Сергея Реброва, который возглавляет венгерский "Ференцварош", работа в клубе и сборной существенно отличаются. Однако тренер уверен, что Андрей Шевченко после национальной команды получит приглашение от серьезного клуба.

"Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе. Мы оба - на ранних этапах своего развития. Я предпочитаю работу на клубном уровне, а не в сборной. Мне нужно ежедневно находиться в контакте с игроками. Андрей работает в другой роли, но я уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба ", - сказал Ребров.

Читайте также: Украина на Евро-2020: 7 вещей, которые сделали возможным футбольное чудо команды Шевченко

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

17 октября, 2019 четверг

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать