Ребров убежден, что Шевченко не задержится в сборной Украины
17 октября, 2019, 14:50
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров уверен, что Андрей Шевченко вскоре покинет сборную Украины ради работы в топ-клубе
Об этом сообщает football.ua.
По словам Сергея Реброва, который возглавляет венгерский "Ференцварош", работа в клубе и сборной существенно отличаются. Однако тренер уверен, что Андрей Шевченко после национальной команды получит приглашение от серьезного клуба.
"Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе. Мы оба - на ранних этапах своего развития. Я предпочитаю работу на клубном уровне, а не в сборной. Мне нужно ежедневно находиться в контакте с игроками. Андрей работает в другой роли, но я уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба ", - сказал Ребров.
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- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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