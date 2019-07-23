Ребров на 3 года продлил контракт с "Ференцварошем"
23 июля, 2019, 09:16
Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров заключил новое соглашение с "Ференцварошем"
Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .
Новое соглашение рассчитано на 3 года. В прошлом сезоне "Ференцварош" во главе с Сергеем Ребровым стал чемпионом Венгрии.
45-летний украинский специалист работает в клубе с лета 2018 года.
- 18 июля главный тренер венгерского "Ференцвароша" украинец Сергей Ребров прокомментировал победу над "Лудогорцем" и выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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