Ребров на 3 года продлил контракт с "Ференцварошем"

23 июля, 2019, 09:16

Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров заключил новое соглашение с "Ференцварошем"

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .

Новое соглашение рассчитано на 3 года. В прошлом сезоне "Ференцварош" во главе с Сергеем Ребровым стал чемпионом Венгрии.

45-летний украинский специалист работает в клубе с лета 2018 года.