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Espreso.tvСпортРебров на 3 года продлил контракт с "Ференцварошем"

Ребров на 3 года продлил контракт с "Ференцварошем"


фото: fradi.hu
Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров заключил новое соглашение с "Ференцварошем"

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .

Новое соглашение рассчитано на 3 года. В прошлом сезоне "Ференцварош" во главе с Сергеем Ребровым стал чемпионом Венгрии.

45-летний украинский специалист работает в клубе с лета 2018 года.

  • 18 июля главный тренер венгерского "Ференцвароша" украинец Сергей Ребров прокомментировал победу над "Лудогорцем" и выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

 

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