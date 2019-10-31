Именитый боксер Фьюри удачно дебютировал в рестлинге
31 октября, 2019, 21:35
Британский боксер Тайсон Фьюри победно провел свой первый поединок по правилам рестлинга в WWЕ
Об этом сообщает официальный twitter организации.
Британский боксер Тайсон Фьюри, который является экс-чемпионом мира в супертяжелом весе, провел свой первый поединок по правилам рестлинга в WWE. Соперником именитого спортсмена был американский боец Брон Строумен
Атлеты порадовали публику различными силовыми приемами и несколько раз красиво столкнулись друг с другом, однако сильнее оказался Фьюри, сбросив своего соперника с ринга ударом по голове. Строумен не смог за 10 секунд подняться обратно на ринг и судья засчитал победу боксера.
The #GypsyKing @Tyson_Fury has officially stepped into @BraunStrowman 's world. #WWECrownJewel pic.twitter.com/8fY39EhI57- WWE (@WWE) 31 октября 2019 г.
- За проведенный в Саудовской Аравии поединок в рестлинге Тайсон Фьюри получит призовые в размере $ 15 млн.
- 31 октября во время процедуры взвешивания перед дебютным боем в рестлинг британский боксер Тайсон Фьюри оказался на 57 кг легче американца Брона Строумена
- 15 сентября непобедимый британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил шведа Отто Валлина единогласным решением судей.
- 17 сентября экс-чемпиону мира в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри запретили два месяца выходить на ринг из-за рассечения, полученного в поединке против шведа Отто Валлина.
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