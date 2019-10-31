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Espreso.tvСпортИменитый боксер Фьюри удачно дебютировал в рестлинге

Именитый боксер Фьюри удачно дебютировал в рестлинге


фото: twitter
Британский боксер Тайсон Фьюри победно провел свой первый поединок по правилам рестлинга в WWЕ
Об этом сообщает официальный twitter организации.
 
Британский боксер Тайсон Фьюри, который является экс-чемпионом мира в супертяжелом весе, провел свой первый поединок по правилам рестлинга в WWE. Соперником именитого спортсмена был американский боец Брон Строумен
 
Атлеты порадовали публику различными силовыми приемами и несколько раз красиво столкнулись друг с другом, однако сильнее оказался Фьюри, сбросив своего соперника с ринга ударом по голове. Строумен не смог за 10 секунд подняться обратно на ринг и судья засчитал победу боксера.
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