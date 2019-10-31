Именитый боксер Фьюри удачно дебютировал в рестлинге

31 октября, 2019, 21:35

Британский боксер Тайсон Фьюри победно провел свой первый поединок по правилам рестлинга в WWЕ

Об этом сообщает официальный twitter организации.

Британский боксер Тайсон Фьюри, который является экс-чемпионом мира в супертяжелом весе, провел свой первый поединок по правилам рестлинга в WWE. Соперником именитого спортсмена был американский боец Брон Строумен

Атлеты порадовали публику различными силовыми приемами и несколько раз красиво столкнулись друг с другом, однако сильнее оказался Фьюри, сбросив своего соперника с ринга ударом по голове. Строумен не смог за 10 секунд подняться обратно на ринг и судья засчитал победу боксера.