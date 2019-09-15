Фьюри победил Валлина в кровавом поединке: полное видео боя
15 сентября, 2019, 15:20
Непобедимый британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил шведа Отто Валлина единогласным решением судей
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В ходе поединка в Лас-Вегасе (США) у Фьюри открылось рассечение, в шестом раунде рефери отправлял его в угол, чтобы убрать кровь с глаза.
По итогам 12-ти раундов судьи единогласно отдали победу британцу - 118:110, 117:111, 116:112.
- Напомним, 12 сентября Тайсон Фьюри во время дуэли взглядов перед боем с Отто Валлином заставил смеяться даже соперника.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-