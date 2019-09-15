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Espreso.tvСпортФьюри победил Валлина в кровавом поединке: полное видео боя

Фьюри победил Валлина в кровавом поединке: полное видео боя


фото: REUTERS
Непобедимый британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил шведа Отто Валлина единогласным решением судей

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В ходе поединка в Лас-Вегасе (США) у Фьюри открылось рассечение, в шестом раунде рефери отправлял его в угол, чтобы убрать кровь с глаза.

По итогам 12-ти раундов судьи единогласно отдали победу британцу - 118:110, 117:111, 116:112.

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