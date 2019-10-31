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Espreso.tvСпортБоксер Фьюри дебютирует в рестлинге: британец оказался на 57 кг легче соперника

Боксер Фьюри дебютирует в рестлинге: британец оказался на 57 кг легче соперника


фото: REUTERS
Во время процедуры взвешивания перед дебютным боем в рестлинге британский боксер Тайсон Фьюри оказался на 57 кг легче американца Брона Строумена

Об этом сообщает iSport.ua.

Перед поединком, который состоится в Саудовской Аравии, бойцы прошли традиционную процедуру взвешивания. Тайсон Фьюри показал вес 117,5 кг, а Брон Сторумен - 174,6 кг.

Несмотря на 57 кг разницы в весе, британский боксер заявил, что готов к поединку и уверен в своей победе.

"Я готов, за меня не переживайте. У меня рекорд в профессионалах 30-0. Это большой вызов, потому что я раньше не встречался с такими здоровяками. А Строумен самый крупный мужик, с которым я когда-либо дрался. Но он, хотя ко мне задирался, теперь придется ему набить морду. Болельщики будут довольны нашим замесом", - пообещал Фьюри.

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