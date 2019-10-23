Соперник британского боксера Фьюри ворвался на тренировку и нанес ему травмы

23 октября, 2019, 16:24

Соперник Тайсона Фьюри по рестлерскому поединку Брон Строумен ворвался на тренировку британского боксера и нанес ему травмы

Видео инцидента появилось на канале World Wrestling Entertainment в YouTube.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает активно готовиться к своему дебюту в рестлинге. На последней тренировке британец отрабатывал новые приемы, но внезапно в зал ворвался его будущий соперник - американец Брон Строумен и применил против него опасный прием. После этого Фьюри упал на пол и схватился за щиколотку. Британец попытался подняться и ответить обидчику, но не смог этого сделать из-за травмы. Однако пообещал отомстить Строумену на ринге.

Бой между Фьюри и Строуменом состоится 31 октября в Саудовской Аравии.