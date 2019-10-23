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Espreso.tvСпортСоперник британского боксера Фьюри ворвался на тренировку и нанес ему травмы

Соперник британского боксера Фьюри ворвался на тренировку и нанес ему травмы


фото: WWE
Соперник Тайсона Фьюри по рестлерскому поединку Брон Строумен ворвался на тренировку британского боксера и нанес ему травмы

Видео инцидента появилось на канале World Wrestling Entertainment в YouTube.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает активно готовиться к своему дебюту в рестлинге. На последней тренировке британец отрабатывал новые приемы, но внезапно в зал ворвался его будущий соперник - американец Брон Строумен и применил против него опасный прием. После этого Фьюри упал на пол и схватился за щиколотку. Британец попытался подняться и ответить обидчику, но не смог этого сделать из-за травмы. Однако пообещал отомстить Строумену на ринге.

Бой между Фьюри и Строуменом состоится 31 октября в Саудовской Аравии.

  • 15 сентября непобедимый британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил шведа Отто Валлин единогласным решением судей.
  • 17 сентября экс-чемпиону мира в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри запретили два месяца выходить на ринг из-за рассечения, полученного в поединке против шведа Отто Валлина.
  • 8 октября экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри устроил драку со звездным американским рестлером Броном Строуменом.
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