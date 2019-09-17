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Espreso.tvСпортБританского тяжеловеса Фьюри после кровавого боя отстранили от бокса

Британского тяжеловеса Фьюри после кровавого боя отстранили от бокса


фото: mirror.co.uk
Экс-чемпиону мира в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри запретили два месяца выходить на ринг из-за рассечения, полученного в поединке против шведа Отто Валлина

Об этом сообщает Mirror.

Атлетическая комиссия штата Невада приостановила лицензию Тайсона Фьюри до 14 ноября из-за глубокого рассечения, которое британец получил 15 сентября в Лас-Вегасе в бою с Отто Валлином, которого он победил единогласным решением судей.

Однако, по словам промоутера экс-чемпиона мира Фрэнка Уоррена, на проведение реванша с обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) американцем Деонтеем Уайлдером, запланированного на 22 февраля 2020 года, это не должно повлиять.

"Врач сказал, что это было чистое рассечение, поэтому не нужна микрохирургия. Также он отметил, что все хорошо зашито. Скрестим пальцы, у него есть пять месяцев до февраля, мы посмотрим, что будет. Фьюри пока не может тренироваться . Все, что он должен делать, это следить за весом для того, чтобы в любой момент вернуться в зал и начать спарринговать", - рассказал Уоррен.

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