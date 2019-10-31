Фьюри победил в дебютном поединке в рестлинге: лучшие моменты боя

31 октября, 2019, 22:18

Легендарный боксер Тайсон Фьюри с победы начал путь в рестлинге, соперником британца был американский боец Брон Строумен

Об этом сообщает WWE The Rock y youtube.

Атлеты порадовали публику различными силовыми приемами и несколько раз красиво столкнулись друг с другом, однако сильнее оказался Тайсон Фьюри, выбросив Брона Строумена за ринг.

За дебютный поединок в рестлинге британец получил призовые в размере $ 15 млн.