Фьюри победил в дебютном поединке в рестлинге: лучшие моменты боя
31 октября, 2019, 22:18
Легендарный боксер Тайсон Фьюри с победы начал путь в рестлинге, соперником британца был американский боец Брон Строумен
Об этом сообщает WWE The Rock y youtube.
Атлеты порадовали публику различными силовыми приемами и несколько раз красиво столкнулись друг с другом, однако сильнее оказался Тайсон Фьюри, выбросив Брона Строумена за ринг.
За дебютный поединок в рестлинге британец получил призовые в размере $ 15 млн.
- По проведенный в Саудовской Аравии поединок в рестлинге Тайсон Фьюри получит призовые в размере $ 15 млн.
- 31 октября во время процедуры взвешивания перед дебютным боем в рестлинге британский боксер Тайсон Фьюри оказался на 57 кг легче американца Брона Строумена
- 15 сентября непобедимый британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил шведа Отто Валлина единогласным решением судей.
- 17 сентября экс-чемпиону мира в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри запретили два месяца выходить на ринг из-за рассечения, полученного в поединке против шведа Отто Валлина.
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