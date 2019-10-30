Ярмоленко снова стал лицом рекламной кампании "Вест Хэма"

30 октября, 2019, 14:14

Украинский футболист Андрей Ярмоленко украсил рекламный баннер "Вест Хэма", посвященный матчу чемпионата Англии с "Ньюкаслом"

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко в очередной раз появился на рекламном баннере английского "Вест Хэма" и тем самым подтвердил статус одного из самых звездных исполнителей клуба.

Ярмоленко изображен на плакате к матчу чемпионата Англии против "Ньюкасла", который состоится 2 ноября, в Лондоне.