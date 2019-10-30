Ярмоленко снова стал лицом рекламной кампании "Вест Хэма"
30 октября, 2019, 14:14
Украинский футболист Андрей Ярмоленко украсил рекламный баннер "Вест Хэма", посвященный матчу чемпионата Англии с "Ньюкаслом"
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко в очередной раз появился на рекламном баннере английского "Вест Хэма" и тем самым подтвердил статус одного из самых звездных исполнителей клуба.
Ярмоленко изображен на плакате к матчу чемпионата Англии против "Ньюкасла", который состоится 2 ноября, в Лондоне.
- 18 октября вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в акции, посвященной борьбе с расизмом
- Напомним, 26 октября результативная передача украинского футболиста Андрея Ярмоленко помогла "Вест Хэму" сыграть вничью с "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии.
- Напомним, 22 октября Андрей Ярмоленко раскритиковал действия игроков "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии против "Эвертона".
- 19 октября гол бывшего футболиста "Шахтера" Бернарда помог "Эвертону" победить "Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко в составе в 9-м туре чемпионата Англии.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"