Ярмоленко жестко раскритиковал одноклубников по "Вест гему"

22 октября, 2019, 12:37

Украинский футболист Андрей Ярмоленко раскритиковал действия игроков "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии против "Эвертона"

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба .

После поражения от "Эвертона" в 9-м туре чемпионата Англии, Ярмоленко заявил, что всем футболистам "Вест Хэма" нужно изменить свой менталитет.

"Нам нужно все проанализировать. Всем футболистам" Вест Хэма "следует подумать о своей игре, потому что это английская премьер-лига. Нужно изменить свой менталитет и бороться за каждый мяч, потому что в субботу мы играли очень и очень плохо . Думаю, стоит копнуть глубже. мы не были агрессивны, действовали реально плохо. В следующем матче мы должны показать фанатам, что хотим бороться ради результатов этого клуба ", - сказал Ярмоленко.

Украинец в игре против "Эвертона", которая завершилась поражением 0: 2, вышел на замену после перерыва и результативными действиями не отметился. Всего в нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 8 матчей и забил 3 гола.