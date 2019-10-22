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Espreso.tvСпортЯрмоленко жестко раскритиковал одноклубников по "Вест гему"

Ярмоленко жестко раскритиковал одноклубников по "Вест гему"


фото: whufc.com
Украинский футболист Андрей Ярмоленко раскритиковал действия игроков "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии против "Эвертона"

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба .

После поражения от "Эвертона" в 9-м туре чемпионата Англии, Ярмоленко заявил, что всем футболистам "Вест Хэма" нужно изменить свой менталитет.

"Нам нужно все проанализировать. Всем футболистам" Вест Хэма "следует подумать о своей игре, потому что это английская премьер-лига. Нужно изменить свой менталитет и бороться за каждый мяч, потому что в субботу мы играли очень и очень плохо . Думаю, стоит копнуть глубже. мы не были агрессивны, действовали реально плохо. В следующем матче мы должны показать фанатам, что хотим бороться ради результатов этого клуба ", - сказал Ярмоленко.

Украинец в игре против "Эвертона", которая завершилась поражением 0: 2, вышел на замену после перерыва и результативными действиями не отметился. Всего в нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 8 матчей и забил 3 гола.

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