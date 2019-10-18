Ярмоленко выступил против расизма

18 октября, 2019, 16:25

Вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в акции, посвященной борьбе с расизмом

Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" начал социальную акцию, связанную с борьбой с расизмом. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, выступающий за лондонцев, не остался в стороне, и тоже присоединился к флешмобу.

Против расизма также выступили другие звезды "Вест Хэма": англичанин Марк Нобл и бразилец Фелипе Андерсен.