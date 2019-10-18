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Espreso.tvСпортЯрмоленко выступил против расизма

Ярмоленко выступил против расизма


фото: twitter
Вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в акции, посвященной борьбе с расизмом

Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" начал социальную акцию, связанную с борьбой с расизмом. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, выступающий за лондонцев, не остался в стороне, и тоже присоединился к флешмобу.

Против расизма также выступили другие звезды "Вест Хэма": англичанин Марк Нобл и бразилец Фелипе Андерсен.

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