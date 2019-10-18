Ярмоленко выступил против расизма
18 октября, 2019, 16:25
Вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в акции, посвященной борьбе с расизмом
Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.
Английский футбольный клуб "Вест Хэм" начал социальную акцию, связанную с борьбой с расизмом. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, выступающий за лондонцев, не остался в стороне, и тоже присоединился к флешмобу.
Против расизма также выступили другие звезды "Вест Хэма": англичанин Марк Нобл и бразилец Фелипе Андерсен.
There is #NoRoomforRacism anywhere at West Ham United. pic.twitter.com/0pnZnTudvY- West Ham United (@WestHam) 18 октября 2019 г.
- Напомним, в 7-м туре чемпионата Англии по футболу Андрей Ярмоленко забил гол и помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Борнмутом".
- 22 сентября, в 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинца Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед".
- Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".
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