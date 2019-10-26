Ярмоленко отдал первую результативную передачу в сезоне в чемпионате Англии

26 октября, 2019, 19:26

Результативная передача украинского футболиста Андрея Ярмоленко помогла "Вест Хэму" сыграть вничью с "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко вышел на игру против "Шеффилд Юнатйед" в стартовом составе "Вест Хэма", а на 44-й минут сделал ассист на Роберта Сондграса, который вывел лондонцев вперед.

В середине второго тайма счет сравнял форвард "Шеффилда" Ли Муссе.

Для Ярмоленко это результативная передача стала первой в нынешнем сезоне, также на счету 30-летнего украинца 3 гола в 8-ми матчах.

"Вест Хэм" сыграл с "Шеффилд Юнайтед" вничью 1: 1, набрал 13 очков и занимает девятое место. "Шеффилд Юнатйед" имеет также 13 пунктов и идет седьмым.

Чемпионат Англии

10-й тур

26 октября

"Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" 1: 1

Голы: Сондграсс, 44 - Муссе, 69