Ярмоленко отдал первую результативную передачу в сезоне в чемпионате Англии
26 октября, 2019, 19:26
Результативная передача украинского футболиста Андрея Ярмоленко помогла "Вест Хэму" сыграть вничью с "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ярмоленко вышел на игру против "Шеффилд Юнатйед" в стартовом составе "Вест Хэма", а на 44-й минут сделал ассист на Роберта Сондграса, который вывел лондонцев вперед.
В середине второго тайма счет сравнял форвард "Шеффилда" Ли Муссе.
Для Ярмоленко это результативная передача стала первой в нынешнем сезоне, также на счету 30-летнего украинца 3 гола в 8-ми матчах.
"Вест Хэм" сыграл с "Шеффилд Юнайтед" вничью 1: 1, набрал 13 очков и занимает девятое место. "Шеффилд Юнатйед" имеет также 13 пунктов и идет седьмым.
Чемпионат Англии
10-й тур
26 октября
"Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" 1: 1
Голы: Сондграсс, 44 - Муссе, 69
- Напомним, 22 октября Андрей Ярмоленко раскритиковал действия игроков "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии против "Эвертона".
- 19 октября гол бывшего футболиста "Шахтера" Бернарда помог "Эвертону" победить "Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко в составе в 9-м туре чемпионата Англии.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно