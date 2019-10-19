 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСупергол экс-футболиста "Шахтера" помог "Эвертону" победить "Вест Хэм" с Ярмоленко

Супергол экс-футболиста "Шахтера" помог "Эвертону" победить "Вест Хэм" с Ярмоленко


фото: soccernews
Гол бывшего футболиста "Шахтера" Бернарда помог "Эвертону" победить "Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко в составе в 9-м туре чемпионата Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Автором первого гола стал бывший полузащитник "Шахтера" Бернард, который продемонстрировал невероятный дриблинг в чужой штрафной и отправил мяч в ворота "Вест Хэма" на 17-й минуте. В качестве ассистента в этом эпизоде выступил Тео Уолкотт. В компенсированное время встречи второй гол забил хавбек "Эвертона" Гильфи Сигурдссон.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на замену на 46-й минуте, однако не помог лондонцам уйти от поражения.

"Эвертон" победил "Вест Хэм" 2:0, набрал 10 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице. "Вест Хэм" имеет 12 пунктов и идет восьмым.

Чемпионат Англии

9-й тур

19 октября

"Эвертон" - "Вест Хэм" 2:0

Голы: Бернард, 17 Сигурдссон, 90 + 2

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать