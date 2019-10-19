Супергол экс-футболиста "Шахтера" помог "Эвертону" победить "Вест Хэм" с Ярмоленко

19 октября, 2019, 17:21

Гол бывшего футболиста "Шахтера" Бернарда помог "Эвертону" победить "Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко в составе в 9-м туре чемпионата Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Автором первого гола стал бывший полузащитник "Шахтера" Бернард, который продемонстрировал невероятный дриблинг в чужой штрафной и отправил мяч в ворота "Вест Хэма" на 17-й минуте. В качестве ассистента в этом эпизоде выступил Тео Уолкотт. В компенсированное время встречи второй гол забил хавбек "Эвертона" Гильфи Сигурдссон.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на замену на 46-й минуте, однако не помог лондонцам уйти от поражения.

"Эвертон" победил "Вест Хэм" 2:0, набрал 10 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице. "Вест Хэм" имеет 12 пунктов и идет восьмым.

Чемпионат Англии

9-й тур

19 октября

"Эвертон" - "Вест Хэм" 2:0

Голы: Бернард, 17 Сигурдссон, 90 + 2