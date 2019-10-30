Террористы "ЛНР" заставляют предпринимателей получать российские "паспорта", - местные жители
Об этом сообщил в Facebook пользователь Юрий Кушнир со ссылкой на данные от луганского предпринимателя.
"Новости линиры. Сын моей знакомой живет в Луганске, там у него небольшой медицинский бизнес, он живет здесь. Пришли к нему орки и поставили ультиматум - в течение месяца получить российский паспорт иначе и ему, и его бизнесу кранты. Продает квартиру, вывозит оборудование ( что сможет), выезжает на нашу сторону, надеется, что в течение месяца сможет бежать из Орковии. ФИО и город по известным причинам не называю ", - написал Кушнир.
В комментариях под заметкой другой пользователь отметил, что террористы "ЛНР" заставляют жителей оккупированных территорий получать также "паспорта" так называемой "республики".
"Мне тоже знакомая говорила что всех поголовно заставляют менять паспорта на ленеровские", - написал пользователь Виталий Украинцев.
- Напомним, 21 апреля Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин выразил намерение упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинцев и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- МИД Украины потребовало от РФ отменить "паспортный указ" Путина.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- В ЕС заявили, что будут держать ситуацию с российскими паспортами на контроле.
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
- Евросоюз не будет ставить шенгенские визы в паспорта крымчан, выданные Россией после аннексии полуострова.
- Эстония решила не признавать "путинские паспорта", выданные жителям Луганщины и Донетчины.
- В ОРДЛО у боевиков забирают "путинские паспорта", чтобы предотвратить дезертирство.
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