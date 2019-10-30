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Espreso.tvОбществоТеррористы "ЛНР" заставляют предпринимателей получать российские "паспорта", - местные жители

Террористы "ЛНР" заставляют предпринимателей получать российские "паспорта", - местные жители

В оккупированном Луганске террористы угрозами заставляют предпринимателей получать "паспорта" РФ

Об этом сообщил в Facebook пользователь Юрий Кушнир со ссылкой на данные от луганского предпринимателя.

"Новости линиры. Сын моей знакомой живет в Луганске, там у него небольшой медицинский бизнес, он живет здесь. Пришли к нему орки и поставили ультиматум - в течение месяца получить российский паспорт иначе и ему, и его бизнесу кранты. Продает квартиру, вывозит оборудование ( что сможет), выезжает на нашу сторону, надеется, что в течение месяца сможет бежать из Орковии. ФИО и город по известным причинам не называю ", - написал Кушнир.

В комментариях под заметкой другой пользователь отметил, что террористы "ЛНР" заставляют жителей оккупированных территорий получать также "паспорта" так называемой "республики".

"Мне тоже знакомая говорила что всех поголовно заставляют менять паспорта на ленеровские", - написал пользователь Виталий Украинцев.

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