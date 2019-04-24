Путин упростил выдачу паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса

24 апреля, 2019, 15:14

В России упростили процедуру предоставления российского гражданства жителям "Л/ДНР"

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.

В соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран "со сложной общественно-политической и экономической ситуацией, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима".

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", - говорится в указе.