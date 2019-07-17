Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины
17 июля, 2019, 18:38
Президент РФ Владимир Путин распространил возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке на жителей подконтрольной Украины части Донбасса
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.
В указе Путина сказано - убрать в предыдущей его версии слова о некоторых районах Донецкой и Луганской областей. То есть теперь получить российский паспорт в упрощенном порядке могут те лица, которые зарегистрированы на любой части Донецкой и Луганской.областей.
- Напомним, 21 апреля 2018 года Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин выразил намерение упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинцев и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- МИД Украины потребовал от РФ отменить "паспортный указ" Путина.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
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