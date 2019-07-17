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Espreso.tvОбществоПутин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины

Президент РФ Владимир Путин распространил возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке на жителей подконтрольной Украины части Донбасса

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

В указе Путина сказано - убрать в предыдущей его версии слова о некоторых районах Донецкой и Луганской областей. То есть теперь получить российский паспорт в упрощенном порядке могут те лица, которые зарегистрированы на любой части Донецкой и Луганской.областей.

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