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Espreso.tvОбществоЕС не будет ставить визы в крымские "паспорта" РФ, - глава представительства ЕС в Москве

ЕС не будет ставить визы в крымские "паспорта" РФ, - глава представительства ЕС в Москве

Евросоюз не будет ставить шенгенские визы в "паспорта" крымчан, выданные Россией после аннексии полуострова

Об этом заявил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер, передает ТАСС.

"Российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признавать и принимать при обращении за шенгенской визой", - сказал Эдерер.

Глава представительства ЕС в Москве отметил, что для крымчан существует два способа получения шенгенской визы.

"Первый - для жителей Крыма, у которых есть проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии. Второй способ - следующий: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина по-прежнему считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские небиометрические паспорта", - сказал Эдерер.

При этом европейский чиновник отметил, что в обоих случаях крымчанам следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине.

"А если у них есть украинский биометрический паспорт, то они могут осуществлять безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства, поскольку для украинцев с биометрическими паспортами действует безвизовый режим. И этот безвизовый режим существует с 2017 года", - напомнил дипломат.

Эдерер также отметил, что ЕС не признал и не признает аннексию украинского Крыма Россией.

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