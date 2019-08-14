В ОРДЛО у боевиков забирают "путинские паспорта", чтобы предотвратить дезертирство, - разведка

14 августа, 2019, 15:14

Командиры боевиков "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Россией Донбассе изымают у своих подчиненных выданные по упрощенной процедуре российские паспорта, чтобы предотвратить дезертирство

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Паспорта РФ изымают у рядовых и сержантов. При этом, по данным разведки, боевики, которые хотят дезертировать и бежать в Россию, чтобы избежать ответственности за преступления на Донбассе, выкупают у командиров документы.

В то же время российское командование ускоряет процессы предоставления террористам в ОРДЛО гражданства РФ, для чего группы боевиков отправляют получать документы в Ростовскую область. Эти меры оккупанты сопровождают усилением пропагандистской работы.