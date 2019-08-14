В ОРДЛО у боевиков забирают "путинские паспорта", чтобы предотвратить дезертирство, - разведка
14 августа, 2019, 15:14
Командиры боевиков "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Россией Донбассе изымают у своих подчиненных выданные по упрощенной процедуре российские паспорта, чтобы предотвратить дезертирство
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Паспорта РФ изымают у рядовых и сержантов. При этом, по данным разведки, боевики, которые хотят дезертировать и бежать в Россию, чтобы избежать ответственности за преступления на Донбассе, выкупают у командиров документы.
В то же время российское командование ускоряет процессы предоставления террористам в ОРДЛО гражданства РФ, для чего группы боевиков отправляют получать документы в Ростовскую область. Эти меры оккупанты сопровождают усилением пропагандистской работы.
- Напомним, 21 апреля Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин выразил намерение упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинцев и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- МИД Украины потребовало от РФ отменить "паспортный указ" Путина.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- В ЕС заявили , что будут держать ситуацию с российскими паспортами на контроле.
- Украина готовит санкции за российскую паспортизацию в ОРДЛО.
- В РФ рассмотрят упрощение украинцам получения разрешений на временное проживание .
- Правительство предлагает лишать пенсий украинцев, получающих "путинские паспорта".
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
- Евросоюз не будет ставить шенгенские визы в паспорта крымчан, выданные Россией после аннексии полуострова.
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