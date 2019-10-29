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Espreso.tvОбществоВ Золотом обстреляли ветеранов, к которым ездил Зеленский

В Золотом обстреляли ветеранов, к которым ездил Зеленский

Вечером понедельника, 28 октября, в Золотом обстреляли позиции, где сейчас находятся добровольцы - представители Нацкорпуса

Об обстреле ветеран "Азова" и член "Нацкорпуса" Денис Янтарь сообщил во время телефонного разговора в эфире телеканала "ATR",

"Какого-то страшного обстрела не было. Просто он был более прицельным и по тем местам, где мы находимся. Первый раз за то время, что мы здесь стоим, как раз свистело над нами. Нужно было себя обезопасить, потому что оружия у нас нет. Стреляли со стрелкового оружия. Мы озаботились, потому что здесь большая дистанция, а свистело около нас", - отметил Янтарь.

Журналист Айдер Муждабаев позже рассказал детали на своем YouTube канале:

"Только что в прямом эфире прервал выступление телефону Денис Янтарь. Сказал перезвонить потом. В Золотом открыли обстрел по позициям добровольцев из стрелочного оружия. Сильнейший за последнее время, по словам Дениса. Стреляют по ним прицельно".

С 8:06
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