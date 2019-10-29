Трамп "рассекретил" служебного пса, пострадавшего во время лидвидации главаря "ИГ"
29 октября, 2019, 10:54
Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию служебной собаки, которая получила ранение во время спецоперации по ликвидации лидера "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади
Фото появилось в Twitter главы Белого дома.
"Мы сняли гриф секретности с фотографии замечательного пса (имя остается засекреченным), который сделал такую хорошую работу в операции по захвату и ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!" - написал американский президент.
We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28 2019
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- Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
- После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
- Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
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