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Espreso.tvОбществоТрамп "рассекретил" служебного пса, пострадавшего во время лидвидации главаря "ИГ"

Трамп "рассекретил" служебного пса, пострадавшего во время лидвидации главаря "ИГ"

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию служебной собаки, которая получила ранение во время спецоперации по ликвидации лидера "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади

Фото появилось в Twitter главы Белого дома.

"Мы сняли гриф секретности с фотографии замечательного пса (имя остается засекреченным), который сделал такую хорошую работу в операции по захвату и ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!" - написал американский президент.

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  • Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
  • После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
  • Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
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