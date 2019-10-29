 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБританская оппозиция поддержит предложение Джонсона о досрочных выборах

Британская оппозиция поддержит предложение Джонсона о досрочных выборах

Оппозиционная Лейбористская партия поддержит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре

Об этом объявил лидер лейбористов Джереми Корбин, сообщает The Guardian.

Он напомнил, что лейбористы и ранее заявляли о готовности поддержать досрочные выборы, но только при условии, что выход из Евросоюза без оформленного соглашения по Brexit будет невозможен. После даного Брюсселем согласия на отсрочку до конца января 2020 года это условие лейбористов было выполнено.

Накануне британский парламент проголосовал против проведения досрочных выборов в декабре.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг призвал Палату общин проголосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря.

Это решение он принял в свете того, что депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать