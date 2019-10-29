Британская оппозиция поддержит предложение Джонсона о досрочных выборах

29 октября, 2019, 15:44

Оппозиционная Лейбористская партия поддержит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре

Об этом объявил лидер лейбористов Джереми Корбин, сообщает The Guardian.

Он напомнил, что лейбористы и ранее заявляли о готовности поддержать досрочные выборы, но только при условии, что выход из Евросоюза без оформленного соглашения по Brexit будет невозможен. После даного Брюсселем согласия на отсрочку до конца января 2020 года это условие лейбористов было выполнено.

Накануне британский парламент проголосовал против проведения досрочных выборов в декабре.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг призвал Палату общин проголосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря.

Это решение он принял в свете того, что депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.