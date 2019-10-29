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Espreso.tvМирБританский парламент отклонил предложение Джонсона о внеочередных выборах

Британский парламент отклонил предложение Джонсона о внеочередных выборах

Парламент Великобритании проголосовал против проведения досрочных выборов в декабре

Об этом сообщает BBC.

Парламентарии отклонили предложение премьер-министра Бориса Джонсона о внеочередных парламентских выборах 12 декабря.

Депутаты поддержали предложение Джонсона 299 голосами против 70. Однако для принятия решения ему не хватило 135 голосов (необходимо две трети голосов всех депутатов - 434).

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг призвал Палату общин проголосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря.

Это решение он принял в свете того, что депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.

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