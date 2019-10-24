Премьер Британии Джонсон предлагает досрочно переизбрать парламент из-за неопределенности с Brexit

24 октября, 2019, 22:01

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал провести внеочередные выборы 12 декабря, чтобы принять решение в вопросе Brexit

Об этом сообщает Радио Свобода.

Джонсон заявил, что 28 октября, попросит парламент проголосовать за назначение досрочных выборов.

Законодатели 22 октября заявили, что им нужно больше времени для анализа соглашения. Таким образом, стала невозможной реализация соглашение о выходе из ЕС до 31 октября.

Президент Европейского совета Дональд Туск порекомендовал, чтобы остальные 27 стран ЕС предоставили Великобритании еще одну задержку, после того, как объединение дважды согласилось перенести Brexit с начального предельного срока 29 марта.